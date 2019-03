Presidente do Operário anuncia que quer Tiziu e Salomão para Série D

O jogador ainda dependerá da recuperação na semana para enfrentar o Operário, no sábado, no Morenão - Foto: Divulgação

O time do Operário-FC já sabe que terá pela frente três fortes adversários no Brasileirão da Série D. E por isso, o elenco precisa ser reforçado, pois mesmo sendo líder do Estadual, é bem provável que haverá demissões após o fechamento do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul.

Dois novos nomes foram os primeiros anunciados pelo presidente Estevão Petrallas para reforçar o elenco. “Temos interesse em dois atletas que serão conversados na próxima semana para o brasileirão”, disse o presidente a Rádio EsporteMS. Os jogadores são o atacante Tiziu, do Aquidauanense, e do meia Salomão, do Águia Negra.

Os dois jogadores estão envolvidos na disputa das quartas-de-final e por isso ainda não falaram sobre o assunto. Tiziu inclusive saiu mais cedo da partida do último sábado, no Norusca, depois de sofrer uma pancada no tornozelo. O jogador ainda dependerá da recuperação na semana para enfrentar o Operário, no sábado, no Morenão.

Os adversários do Operário na Série D serão o Patrocinense (MG), União de Rondonópolis (MT) e Anapolina (GO).