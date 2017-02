Presidente do Corinthians se revolta com árbitro: 'Está mexendo com time errado'

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, quarta-feira, no Itaquerão, não foi suficiente para o presidente do clube, Roberto de Andrade, se acalmar no final da partida. O dirigente estava muito nervoso ao final do jogo e fez duras críticas contra o árbitro Thiago Duarte Peixoto, que expulsou erroneamente o volante Gabriel.

"O que ele fez foi um absurdo. Ele está de brincadeira. O quarto árbitro e o bandeira avisaram que foi o camisa 30 (Maycon) e não o 5 (Gabriel). Ele bateu no peito e falou: 'Deixa comigo'. Ele é um pavão, que gosta de aparecer. Esse cara está brincando com o Corinthians. Ele acha que o Corinthians é o que? Vou pedir para que ele não apite mais jogos de ninguém", avisou o dirigente, que promete ir logo pela manhã na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) pedir o afastamento do árbitro.

O desabafo de Roberto de Andrade continuou. "Não adianta criticar a Federação. Ela não tem culpa, o quatro árbitro e o bandeira também não. O problema foi o árbitro. Ele está mexendo com o time errado e o correto seria que ele nem assistisse mais jogos. Ele tem que passar quilômetros de distância de um estádio de futebol para não atrapalhar", completou.

O dirigente vai conversar com os advogados do clube para saber a possibilidade de anular o cartão vermelho recebido por Gabriel. "Não sei se dá para anular, mas para falar a verdade, nem estou preocupado com a suspensão do Gabriel. Estou preocupado com ele (o árbitro). Amanhã, ele pode prejudicar alguém. Ele deixou o moleque chorando. Está de brincadeira", revoltou-se.

