Presidente do Corinthians garante que não contratará o atacante Henrique Dourado

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, subiu o tom neste sábado e afirmou que não há qualquer possibilidade de contratar o atacante Henrique Dourado, mesmo após o jogador admitir publicamente que deseja deixar o Fluminense e o mandatário do clube carioca, Pedro Abad, afirmar que está aberto a propostas.

Roberto de Andrade garante que enquanto ele for o mandatário do time paulista, Henrique Dourado não será contratado. "O Corinthians não quer mais conversar com o Dourado sobre o Fluminense. As coisas quando tem que acontecer, acontecem naturalmente. Não gosto de coisas assim. O Fluminense não quer liberar o jogador e o Corinthians não está negociando com o Fluminense e não vai negociar com o clube", assegurou o dirigente, em entrevista à SporTV.

Vale lembrar, porém, que Roberto de Andrade havia dito que tinha desistido de Júnior Dutra e horas depois o atacante foi anunciado pelo Corinthians. Em relação a Henrique Dourado, o time paulista ofereceu R$ 8 milhões. O Fluminense queria R$ 18 milhões, referente à multa contratual, mas aceita receber menos para fechar negócio.

Quanto a Gilberto, outro nome especulado para a posição, Roberto de Andrade disse gostar do jogador, mas afirmou que não há negociação. "Não conversamos sobre o Gilberto. A comissão tem que dar um 'OK'. Eu gosto do jogador, mas por enquanto não existe nada", assegurou.

Quanto ao zagueiro Henrique, o Corinthians espera que ele consiga a liberação completa do Fluminense e fique livre para assinar contrato. Sobre Matheus Vital, do Vasco, o meia tem tudo certo com o clube e deve ser confirmado até esta terça-feira.