Presidente do Corinthians espera fechar com Henrique até a próxima semana

Quando tentamos trazer com troca de jogadores, as coisas acabaram não acontecendo - Foto: Yahoo Esportes

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, espera concluir a contratação do zagueiro Henrique até a semana que vem. A última pendência é a rescisão de contrato com o Fluminense. "A (negociação) do Henrique está andando, espero que na próxima semana a gente liquide esse assunto. Depende de o Fluminense fazer sua rescisão, enfim", disse o presidente em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava.

Em relação à contratação de Gustavo Scarpa, o dirigente se mostrou mais cético, classificou a negociação como "muito difícil" e afirma que não tem informações atualizadas sobre o meia, que ainda não se reapresentou ao Fluminense.

"Scarpa acho muito difícil, agora ele não apareceu lá, não sei o que aconteceu. Quando tentamos trazer com troca de jogadores, as coisas acabaram não acontecendo. É muito difícil. Não sabemos se vai virar algum caso jurídico, mas vai ficar um pouco mais difícil. Fica uma situação muito escura, a gente não sabe em que pé vai acabar isso. Fazer o negócio sem ter a certeza de como acaba, é ruim", explica o corintiano.

Por outro lado, Roberto de Andrade confirmou a contratação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que vem do Bahia. O jogador já realizou exames médicos e esteve no CT na manhã desta sexta-feira. Ele deverá ser o substituto de Guilherme Arana, que se transferiu para o Sevilla, da Espanha. "O jogador já está aqui, está tudo certo", disse Andrade.