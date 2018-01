Presidente do Corinthians diz ter desistido de contratar Henrique Dourado

Sem a contratação de Henrique Dourado, Lucca é uma opção para a vaga deixada por Jô, que foi para o futebol japonês, ainda mais que Roberto de Andrade confirmou que o jogador permanecerá no Corinthians em 2018 - Foto: Esportes R7

Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, afirmou que desistiu de contratar o atacante Henrique Dourado. A informação foi dada em Orlando, na Flórida, onde o clube campeão brasileiro participa de um torneio amistoso na sua preparação para a temporada 2018.

De acordo com o dirigente, a desistência do Corinthians se deu porque o Fluminense, que também está nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup, não pretende negociar o centroavante, ainda que sofra com graves problemas financeiros, como declarou recentemente o presidente Pedro Abad.

"Negócio que começa errado, termina errado. No meio do caminho acontecem algumas situações, você desiste. Demonstrei interesse, mas o Fluminense não quer liberar, vou fazer o quê? Ficar insistindo? Não, né! Vida segue", disse o dirigente corintiano. "Não tem mais nada, nem interesse tenho mais", concluiu o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Vale lembrar que, há algumas semanas, Roberto de Andrade teve a mesma postura de negar a chegada de um reforço - o atacante Júnior Dutra, do Avaí - pouco antes de o Corinthians oficializar a contratação do jogador.

Sem a contratação de Henrique Dourado, Lucca é uma opção para a vaga deixada por Jô, que foi para o futebol japonês, ainda mais que Roberto de Andrade confirmou que o jogador permanecerá no Corinthians em 2018 após atuar emprestado pela Ponte Preta no ano passado. Danilo, que disputou dois jogos ano passado após grave lesão, é outra alternativa ao técnico Fábio Carille para o comando do ataque do Corinthians, que teve Kazim como titular no duelo da última quarta-feira com o PSV Eindhoven pela Florida Cup.