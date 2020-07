Presidente do Barcelona revela negociação com Inter de Milão por Lautaro Martínez

Temos que acabar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e aí ver quais serão as nossas prioridades". - ( Foto: GettyImages)

De olho na próxima temporada, o Barcelona está atrás de um novo atacante para seu elenco. O nome da vez é o argentino Lautaro Martínez, que defende atualmente a Inter de Milão. O presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, revelou que já há negociações com a equipe italiana, mas que nada será resolvido antes do final da atual temporada, que foi reiniciada há cerca de um mês após paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Com a Inter de Milão falamos de Lautaro, mas não será agora. Vamos esperar a temporada terminar e mais uma vez avaliaremos tudo", disse o presidente da equipe da Catalunha em uma entrevista ao canal de TV espanhol TV3 na noite deste domingo. "Agora o assunto está parado. Temos que acabar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e aí ver quais serão as nossas prioridades".

Ex-jogador do Racing, Lautaro Martínez tem se destacado na Inter de Milão desde sua chegada na Itália em 2018 e a sua contratação pelo Barcelona tem o apoio do craque Lionel Messi, seu companheiro na seleção da Argentina.

A paralisação na negociação fará vencer a multa rescisória do jogador argentino, estabelecida em 111 milhões de euros (R$ 670 milhões pela cotação atual) e criará um cenário totalmente novo quando for retomada. Com 22 anos, Lautaro Martínez disputou 38 jogos pela Inter de Milão e marcou 17 gols até agora na temporada.

Sobre a situação do técnico Quique Setién, que corre o risco de demissão, Bartomeu disse que nada mudou. "Setién será o treinador nas últimas partidas do Campeonato Espanhol e também na Liga dos Campeões", afirmou o presidente, que comentou sobre Xavi Hernández, ídolo do clube que poderá ser o próximo técnico.

"Xavi será treinador do Barcelona porque isso é o que ele quer e porque tem vontade para isso. Está muito preparado. Mas tempo ao tempo. Agora não procuramos um técnico. Estamos concentrados no final do Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões", finalizou.