Presidente do Atlético-MG anuncia contratação do volante Elias

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante Elias, que estava no Sporting, de Portugal. A negociação entre clube e jogador já se transformava em uma novela e vinha se estendendo pelas últimas semanas, mas neste fim de tarde teve final feliz com a confirmação do acerto.

Como acontece em boa parte das principais contratações do Atlético-MG, o primeiro a anunciar o acordo foi o presidente do clube, Daniel Nepomuceno, em breve post na sua página no Twitter: "Enfim, oficial! Elias é nosso!". Minutos depois, o perfil do time mineiro também confirmou o acerto, com direito a imagem de um cartão de sócio-torcedor com o nome do novo reforço.

A negociação entre Atlético-MG quase foi por água abaixo no início, com o alto valor pedido pelo Sporting para liberar o jogador. Tudo mudou quando Nepomuceno e o empresário Giuliano Bertolucci foram a Portugal negociar diretamente com o clube europeu. Os valores financeiros envolvidos no acordo e o tempo de duração do contrato do jogador não foram divulgados.

A chegada de Elias promete resolver o problema justamente no setor mais carente na equipe do Atlético-MG. Depois das saídas de Leandro Donizete e Júnior Urso e da grave lesão de Lucas Cândido, o elenco atleticano contava apenas com Rafael Carioca como nome de confiança de Roger Machado para a posição de volante.

Aos 31 anos, Elias estava em baixa em Portugal, onde foi pouco aproveitado nestes cinco meses que por lá atuou. O jogador ganhou espaço no futebol brasileiro com a Ponte Preta, em 2008, e estourou no Corinthians, entre 2008 e 2010. Após passagens apagadas por Atlético de Madrid e Sporting, se destacou no Flamengo antes de retornar ao Corinthians em 2014. No ano passado, chamou atenção mais uma vez do Sporting, mas fracassou novamente por lá.

Apesar da contratação do jogador, o Atlético-MG segue no mercado e pode contratar outro volante: Claudio Baeza, do Colo Colo. O clube já acertou também com Roger Bernardo, do Ingolstadt, para a posição, mas ele só se apresentará em julho. Para os outros setores, chegaram nesta janela de transferência o lateral Danilo Barcelos, o zagueiro Felipe Santana e o atacante Rafael Moura.

Veja Também

Comentários