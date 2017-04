Prefeitura vai construir arquibancada e vestiários no campo do Jardim Talismã

Ponto de encontro da comunidade e lugar certo para campeonatos de futebol amador da região Norte, o campo de futebol do Jardim Talismã – localizado entre as ruas Serra das Divisões, Calafate e Jacinto Máximo Gomes – vai ganhar arquibancada, dois vestiários e maquete para o anotador e o mesário poderem melhorar as partidas.

O anúncio dos benefícios foi feito neste domingo (9), pelo prefeito Marquinhos Trad, durante a entrega dos prêmios para o primeiro, segundo e terceiro colocados da Taça Primavera Verão, que já está na oitava edição. O campeonato contou com 22 equipes que jogaram entre si até a final deste domingo.

“Hoje estou aqui na nossa região e digo nossa porquê tenho crescido e envelhecido nesse pedaço de chão. Assim que cheguei, o Paulinho (organizador do evento) me pediu: olha por nós. E nós estamos olhando, não só por essa, como por todas as regiões. Hoje, digo que não vamos trazer só limpeza, vamos trazer arquibancada, vestiários e maquete. No próximo campeonato vamos estar estruturados para atender a todos que acompanham os jogos”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Paulinho do Talismã, como é conhecido o organizador dos campeonatos amadores, contou que os jogos são para integrar as comunidades dos bairros. “Fazemos essa brincadeira há muitos anos, agora com a ajuda da prefeitura, do Marquinhos, que desde sempre esteve com a gente aqui, vamos melhorar. Então, tudo que estamos recebendo é uma coisa boa para a comunidade da região Norte”, afirmou.

Ficaram como finalistas a Equipe Tusa (1° lugar), Santa Luzia (2° lugar) e Estrela do Sul (3° lugar).

