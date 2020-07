Prefeitura segmenta videoaulas esportivas na busca de manter ativas crianças, adultos e idosos

Segundo estudos, as pessoas precisam se manter ativas na quarentena, pois ajuda no fortalecimento da imunidade protegendo contra os riscos da COVID-19 - (Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Com objetivo de manter a população se exercitando em casa e assim melhorar o sistema imunológico, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) aumentou o número de lives e videoaulas fixas disponíveis nas redes sociais. A programação segue o formato de como acontecia nos parques, mas agora as plataformas são o instagram, facebook e youtube separados por três segmentos sendo oficinas para crianças, adultos e idosos.

A programação separada iniciou com os idosos, que tiveram maior dificuldade para acessar as aulas online, mas agora já estão adaptados as plataformas, depois veio as grades para o adultos com oficinas de exercícios que vão do Funcional ao Fitdance e por fim foram disponibilizadas as videoaulas com oficinas esportivas para orientar as crianças e jovens no preparo da formação esportiva.

Mesmo de forma segmentada a equipe de planejamento da Funesp garante que as oficinas podem ser executadas por todas as pessoas, até mesmo para membros da mesma casa que querem se exercitar e se divertir em grupo. É mais uma ação da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, para manter gratuitamente os exercícios físicos, para todo conjunto da população campo-grandense.

Benefícios

Segundo estudos, as pessoas precisam se manter ativas na quarentena, pois ajuda no fortalecimento da imunidade protegendo contra os riscos da COVID-19, além dos exercícios serem essenciais para a saúde física, mental e emocional.

Os treinos on-line são orientados de segunda-feira à sexta-feira, das 7h30 às 20h, com diversas modalidades, entre elas estão: Ginástica Artística e Rítmica, Ritmos, Abdominal, Alongamento, Pilates, Musculação com materiais alternativos, Zumba, Ginástica na Cadeira, Yoga, Karate, Judô, entre outras disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/galerias/programacao-de-lives-da-funesp-no-instagram/