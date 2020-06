Prefeitura retoma construção de praça no Jardim Noroeste parada há 5 anos

Uma estrutura semelhante foi construída no Parque do Sol, onde a Prefeitura concluiu as obras que estavam paradas, asfaltou o entorno e o próximo passo é aquisição de equipamento e mobiliário. - ( Foto: internet)

Parada há 5 anos, a construção da Praça de Esporte, Lazer e Cultura, do Jardim Noroeste, foi retomada pela Prefeitura que planeja concluir a obra até dezembro. É uma estrutura de 7 mil metros quadrados que quando estiver funcionando será um espaço onde a comunidade vai ter acesso a atividades culturais, pratica desportiva e iniciação artística.

Estão sendo feitas as lajes do anfiteatro e do espaço reservado à estrutura administrativa. Falta fazer todo o acabamento, instalações elétricas e hidráulicas. A construção foi iniciada há sete anos, mas teve que ser interrompida em 2015, quando já tinham sido investidos mais de R$ 1,2 milhão. A empreiteira que venceu a licitação pediu rescisão do contrato e o Governo Federal cancelou convênio, travando o repasse do saldo, em torno de R$ 1 milhão.

Para não ter que devolver o dinheiro já aplicado, a Prefeitura teve de viabilizar os recursos para terminar a obra, destinando parte de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 11,5 milhões (linha de crédito do Finisa I). Para terminar a construção serão investidos R$ 2.028.950,37.

A estrutura terá pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino. Contará também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.

Uma estrutura semelhante foi construída no Parque do Sol, onde a Prefeitura concluiu as obras que estavam paradas, asfaltou o entorno e o próximo passo é aquisição de equipamento e mobiliário.