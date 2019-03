Prefeitura resgata histórias e acervos do atletismo para compor Memorial Belmar Fidalgo

WhatsApp Image 2019-03-20 at 16.59.26

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), reúne neste sábado (23), na Praça Belmar Fidalgo, os atletas da Capital que, até a década de 90, competiram na modalidade do atletismo. O objetivo é resgatar histórias e curiosidades da época para serem contadas no Memorial Esportivo.

A roda de conversa será a partir das 8h30 e entre os convidados estão ex-atletas, técnicos e professores que vivenciaram o atletismo no Belmar Fidalgo. Na ocasião, a Funesp aproveitará para receber doações para o acervo como camisetas, medalhas, troféus, além de fotos e jornais.

O profissional de Educação Física Kellermann Zanotti, que por muitos anos competiu no atletismo, iniciou o trabalho de arbitragem no Belmar Fidalgo, com a criação do primeiro grupo de arbitragem de atletismo de MS e atuou como técnico das equipes de Campo Grande na década 80.

“Naquela época o Belmar Fidalgo era o local onde os atletas que se destacavam nas escolas começavam a treinar para participar das competições estaduais e nacionais, se aperfeiçoando na pista oficial da Capital”, disse Zanotti, que também foi coordenador técnico nas Olimpíadas de 2016.

Conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o Memorial tem muitas histórias para contar. “O objetivo do acervo é institucionalizar a memória do esporte na Capital. Iniciamos o memorial fazendo o resgate da origem do futebol no Estado e agora iniciamos um resgate dos acervos do atletismo até a década de 90, quando o Belmar passou por uma reforma e foi transformada em Praça”, explicou.

Serviços:

Praça Belmar Fidalgo – rua Barão do Rio Branco com a rua Dom Aquino