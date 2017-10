Prefeitura recebe doação de 50 bolas para o projeto Escola Pública de Futebol

Empresa privada investe no esporte e doa 50 bolas a projeto de futebol da Capital

A prefeitura de Campo Grande recebeu nesta manhã (5) a doação de 50 bolas para o Projeto Escola Pública de Futebol, que acontece na Capital em 10 pólos e atende mais de mil crianças, com idade entre 10 a 14 anos. Os empresários Carlos Belin e Tiago Belin, proprietários da Anita Calçados, fizeram a entrega dos materiais ao prefeito Marquinhos Trad.

“Estamos buscando a aproximação das empresas privadas para que, através de parcerias, possamos melhorar cada vez mais o desenvolvimento dos projetos desenvolvidos para a comunidade”, destacou o prefeito agradecendo a parceria dos empresários.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, destacou a importância da parceria com a iniciativa privada. “O projeto lançado no início do ano já possui 10 núcleos, sendo 2 nos distritos de Anhandui e Rochedinho. Já superamos a meta de mil crianças e agora incorporamos mais um parceiro que é a Anita Calçados, que nos doou essas bolas. É importante a aproximação do poder público e a iniciativa privada, principalmente naquilo que envolve projetos para melhorar a condição de vida das pessoas”.

Os empresários, pai e filho, sinalizaram ao prefeito o interesse em colaborar em novos projetos para 2017. “Esta é primeira vez que colaboramos com o poder público e sabendo a importância da doação e da seriedade do trabalho estamos à disposição para projetos futuros”, comentou o diretor Financeiro da Anita Calçados, Carlos Thiago Belin.

As bolas serão divididas entre os núcleos da Escola Pública de Futebol e serão entregues ainda esta semana aos professores. Conforme explicou o professor do projeto, Bruno Nóbrega.

Locais

As oficinas acontecem gratuitamente todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 10h e das 15h às 17h, nos Parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Sóter, Praças Elias Gadia, Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão, além dos distritos de Anhandui e Rochedinho. Para participar é necessário se cadastrar no local onde fará as oficinas e apresentar comprovante de matrícula no ensino regular.

