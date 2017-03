Prefeitura realizará aula experimental de ginástica artística

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza no dia 7 de abril o Dia Experimental da Ginástica Artística. A atividade, voltada para meninos e meninas com idade entre 5 e 12 anos, será no Centro de Formação de Atletas (Cefat). Os testes são gratuitos e acontecerão no período matutino de 8h às 11h30, e vespertino de 14h às 17h30.

Para participar, as crianças deverão vestir short esportivo, blusa justa para meninas e camiseta regata para meninos. Para ambientalizar as crianças na prática da modalidade, os professores do Cefat ministrarão uma atividade de 15 minutos para os participantes.

A ação busca novos talentos para a equipe de Ginástica Artística de Campo Grande. Neste sentido, as crianças passaram por testes de flexibilidade, força, agilidade e velocidade, que segundo a professora responsável pelo Cefat, Elaine Nagano, são fundamentais para a prática da modalidade.

“Considerada uma modalidade olímpica, a ginástica artística traz benefícios a saúde e qualidade de vida de quem a pratica”, comentou a professora.

Os jovens que não forem selecionados entrarão para uma lista de espera, que conforme a disponibilidade de vagas serão chamados para as escolinhas iniciais de Ginástica, que atualmente contam com aproximadamente 280 crianças.

O Cefat tem ao todo 19 turmas de escolinha e cinco de rendimento, onde a equipe masculina de Mato Grosso do Sul foi a campeã brasileira do Torneio Nacional em 2016.

Serviço:

Dia Experimental de Ginástica Artística: 07/04

End.: Cefat – Avenida Calógeras, n. 447

Telefone: 3314-5814

