Prefeitura promove aulão com 20 modalidades esportivas e de lazer

As atividades acontecerão simultaneamente ocupando toda a praça - Divulgação/PMCG

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza na próxima quinta-feira (13), na Praça Belmar Fidalgo, Aulão de Esporte e Lazer, a partir das 18h. Serão desenvolvidas 20 oficinas gratuitas, onde os participantes poderão conhecer cada uma das modalidades. Atualmente, são mais de 56 núcleos na Capital contando com 45 modalidades.

As atividades acontecerão simultaneamente ocupando toda a praça. Na quadra de areia ficarão as atividades de Beach Tênis e Treinamento Funcional. Na quadra poliesportiva será montado o palco onde ficarão as atividades de Ginástica e Zumba, e nas ilhas atrás do palco serão as oficinas de Musculação e Funcional.

Já no canteiro central da praça acontecerão atividades de recreação com a equipe do Brincalhão, além de Capoeira, Mini Tênis e Viva Vôlei. No Campo de Futebol serão as oficinas de Atletismo, Flag, Lutas, Pilates, Ginástica Artística e as crianças do Projeto Escola Pública de Futebol. O Grupo de Corrida e a Luta de Braço ficarão na entrada principal.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca que essas atividades serão uma amostra das oficinas que já são realizadas nas sete regiões urbanas de Campo Grande. “A população que ainda não participa está convidada a iniciar a atividade e quem já pratica poderá dar continuidade aos treinamentos”, comentou.

Memorial

A Prefeitura de Campo Grande oferece diversas atividades na Praça Belmar Fidalgo, por onde passam mais de 2 mil pessoas diariamente, além das atividades de esporte e lazer a população também poderá conhecer a história do futebol campo-grandense no Memorial. A programação completa da Praça pode ser acessada pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp