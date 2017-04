Prefeitura prorroga até quinta-feira inscrições dos Jogos Escolares Campo-grandenses

Escolas e jovens atletas da Capital ganharam mais dois dias para se inscrevem na 32ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses. As inscrições foram prorrogadas até quinta-feira (20) pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Atletas de escolas públicas, participares e federais podem se inscrever de forma gratuita e nas modalidades de Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Natação, Luta Olímpica, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Para participar os interessados devem fazer o download da ficha de inscrição que está disponível no site da Prefeitura (http://www.capital.ms.gov.br/funesp/32o-jogos-escolares-campo-grandenses-2017/ ) preencher, digitando todas as informações solicitadas. As fichas devem conter o carimbo da Escola e assinatura da Direção, além de confirmação se o aluno está matriculado regularmente na Instituição

Podem se inscrever jovens de 15 a 17 anos na categoria A, e de 12 a 14 anos na categoria B. Após o preenchimento das fichas, ela deve ser entregue na sede da Funesp, localizada na Rua Paulo Machado, n. 663 na sala 15 – Divisão de Organização Eventos. A competição é seletiva para os Jogos Estaduais, assim os campeões de cada modalidade representarão Campo Grande nos Jogos da Juventude de MS.

Conforme explicou o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a prorrogação foi uma solicitação de professores/técnicos das escolas municipais que iniciaram os treinamentos na semana passada.

