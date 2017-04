Prefeitura promove em maio debate para criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Câmara Municipal realiza, dia 8 de maio, seminário para debater com a sociedade a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer. O evento que acontecerá na Câmara Municipal, a partir das 8h, será um marco para as políticas públicas de esporte e lazer de Campo Grande.

Segundo diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a iniciativa busca discutir com a sociedade de que forma deve ser o Sistema Municipal de Esporte e Lazer. “Nosso objetivo é estruturar uma política de gestão pública baseada nos princípios da democracia, criando junto com a população o Conselho, o Plano, o Fundo, o Fórum e a Conferência Municipal de Esporte e Lazer”, comentou.

Entre os temas abordados serão analisados o Sistema Nacional de Esporte e o Sistema Nacional de Cultura e suas possíveis influências para a criação do Sistema Municipal, além da política de financiamento de esporte e lazer, a importância dos Conselhos e o papel da sociedade nos fóruns e conferências.

