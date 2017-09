Prefeitura leva jogos de tênis e escolinha de futebol para o Distrito de Rochedinho

Crianças e adultos são incentivados à prática esportiva no Distrito de Rochedinho. Os jogos de tênis foram implantados recentemente pela Subprefeitura local e o futebol para crianças e adultos foi repaginado. No futebol as crianças são atendidas por meio do Projeto Escola Pública do Futebol, gerenciado e organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

O Subprefeito de Rochedinho, Silvio Alexandre Ferreira, lembra que os projetos esportivos foram implantados no Distrito logo no inicio da Administração do prefeito Marquinhos Trad, mostrando o compromisso com o esporte e lazer.

“No projeto de tênis são atendidas mais de 30 crianças e no Projeto Escola Pública de Futebol são atendidas 50 crianças. Logo que assumimos, o campo de futebol estava abandonado e sem atividades. Colocamos o campo de futebol para atender, com atividades para as crianças. Nos fins de semana o campo de futebol é usado para realização de campeonatos para adultos”, diz Silvio.

O professor de educação física, Luiz Henrique da Anunciação, atende todas as 140 crianças da Escola Municipal Barão do Rio Branco. Desses, 30 participam do Projeto Escola Pública de Futebol.

“O Projeto Escola Pública de Futebol aqui em Rochedinho funciona as terças, quintas e aos sábados. Os meninos treinam e jogam com outras equipes. O último jogo foi com as crianças do Parque do Sóter, que também têm o mesmo projeto. Aqui eu faço o que posso e ajudo os meninos na aquisição de calção e chuteiras. Este é um projeto que as crianças ficam à vontade e nós ensinamos o fundamento do futebol e as regras”, comenta o professor Luiz Henrique.

Entre os meninos está a Kézia Martins, nove anos. Ela e mais dez irmão participam do projeto. “Todos nós da família gostamos de jogar futebol. O futebol para nós é uma diversão e preenche nosso tempo”, diz Kézia.

O pedreiro Sérgio Gomes, 37 anos, é pai dos nove meninos e da Kézia, que participa das atividades da escolinha de futebol de Rochedinho.

“Eu estou acreditando na gestão do Silvio Ferreira frente à subprefeitura. O futebol da meninada está dando certo graças ao apoio da Prefeitura. É bom ver as crianças praticando futebol. Temos o campo e o professor, que é um grande incentivador da meninada”, diz Sérgio.

Para Wesley Cauã, 13 anos, estudante do 8ª ano, a escolinha de futebol é muito importante por ter um professor especializado.

“Além do conhecimento, o professor é muito atencioso e não deixa de cobrar as notas da escola. Este é um projeto que nós fazemos novas amizades e o Silvio Ferreira acompanha nossas atividades”, declarou.

Projeto Escola Pública

O Projeto Escola Pública de Futebol já atende em 10 locais em Campo Grande, incluindo os distritos de Rochedinho e Anhanduí.

Ao todo são atendidos 1mil alunos, cerca de 100 em cada núcleo. As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras das 8h às 11h e das 14h às 17h. As oficinas acontecem para crianças de 10 a 14anos.

Locais:

Parque Sóter, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Ginásio Guanandizão, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, Rochedinho e Anhanduí

