Prefeitura lança Projeto Escola Pública de Futebol e inaugura abrigos de ônibus em Anhanduí

O Prefeito Marquinhos Trad inaugurou nesta tarde (28) o 10º núcleo da Escola Pública de Futebol no Distrito de Anhanduí. Agora, o Projeto, que acontece em parceria com o Banco Sicredi, supera a meta de atendimentos e passa a atender mais de 1 mil crianças de 10 a 14 anos.

Destacando comunhão, o prefeito Marquinhos Trad fala sobre a importância do esporte, além das ações que beneficiam o distrito de Anhanduí. “Queremos cada vez mais trazer melhorias para Anhanduí. Aos poucos vamos corrigindo os erros e aperfeiçoando os acertos. Com a comunhão de sabedorias, nós vamos trazer o que há de melhor para a população e começamos com projetos esportivos e coberturas dos pontos de ônibus”, afirmou.

Com polo em Anhanduí, o projeto ultrapassa a mil atendimentos, conforme destacou Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp. “Neste 10º núcleo, teremos 100 novas vagas, que somadas às 900 de Campo Grande, mais as 75 de Rochedinho, já passamos de mil crianças sendo assistidas. Se computarmos todos os atendimentos do Programa ‘Movimenta Campo Grande’, são mais de 20 mil pessoas ao mês”, avaliou.

Oficinas

O Projeto já atende em 8 locais em Campo Grande, além dos distritos de Rochedinho e Anhanduí, e quem comemora é a população. Leida Fernandes de Moura inscreveu os filhos Kaiky, 12 anos e Breno, 10 anos. “Nós temos que investir na educação e no esporte para dar condições aos nossos filhos de se desenvolverem e se interessarem apenas por coisas boas”, comenta a mãe, preocupada com o futuro dos jovens, e brinca “quem sabe temos um Neymar em casa e ainda não sabemos”, finaliza.

As aulas acontecerão todas as terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, sendo orientadas pelo professor Júlio Cesar Ramos.

Abrigos de ônibus

Além da Escola Pública, a solenidade marcou a inauguração de dois abrigos de ônibus, garantida por uma parceria entre Agetran e Consórcio Guaicurus, que a pedido do subprefeito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, foram implantados em lugares estratégicos do Distrito.

O diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, destacou a inovação do QR Code, que foi colocado junto aos abrigos, onde o usuário poderá utilizar o aplicativo e saber quais as linhas de transporte coletivo municipal que passarão pelo local escolhido, além do horário do próximo ônibus da linha.

O morador do distrito, Jezreel Lescano, de 23 anos, ressaltou a importância dos abrigos para quem utiliza o transporte coletivo. “Os abrigos serão muito úteis, pois as pessoas não ficarão mais ao relento, expostos ao sol, à chuva. A comunidade tem muito a ganhar. Eu utilizo muito a linha de ônibus para ir à Campo Grande, então estou muito feliz. Além da facilidade no acesso aos horários dos ônibus, que é uma novidade para gente”, disse Jezreel.

