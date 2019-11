Prefeitura lança edital de concessão de Interlagos e quer arrecadar quase R$ 1 bi

A Prefeitura de São Paulo apresentou nesta quarta-feira o edital final da concessão do autódromo de Interlagos. A publicação do comunicado será no Diário Oficial desta quinta. O objetivo da administração municipal é arrecadar cerca de R$ 992 milhões durante o período de 35 anos da concessão, com rendimentos vindos tanto pelo pagamento da outorga, como pelo recebimento de impostos e pela economia com manutenção.

A concessão inclui tanto o autódromo José Carlos Pace como o kartódromo Ayrton Senna. A meta é modernizar a área com a construção de hotel, shopping e galpões para exploração comercial, sem deixar de lado as competições automobilísticas. O edital também prevê a instalação de câmeras de monitoramento, reformas na parte elétrica e sanitária, fora exigir que o complexo reserve 80 dias por ano para a utilização da prefeitura para a realização de eventos.

Ao todo a área destinada para a concessão é de 900 mil metros quadrados. Após a abertura do edital, os interessados terão 60 dias para apresentarem as propostas. A abertura dos envelopes com o resultado está prevista para 8 de janeiro. As mudanças na gestão de Interlagos fazem parte do pacote da prefeitura iniciado na gestão João Doria (PSDB) para desestatizar grandes ativos, como foi o caso também do estádio do Pacaembu.

"Vamos publicar o edital de concessão de Interlagos nos próximos dias. O benefício financeiro para aquele espaço passa de R$ 1 bilhão, fora que a prefeitura vai poder cuidar daquilo que é sua atividade essencial: educação, saúde, segurança, transporte", disse o prefeito Bruno Covas (PSDB). Ainda internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, ele gravou um depoimento em vídeo, que foi exibido no evento para o lançamento do edital.

Covas destacou também que o plano de concessão privada é fundamental para São Paulo conseguir renovar o contrato com a Fórmula 1. O acordo atual vai até 2020, mas há o plano de continuar com o GP do Brasil nos anos seguintes. Por outro lado, o Rio de Janeiro também sonha com a corrida e pretende realizá-la em um futuro autódromo a ser construído em Deodoro.

"Não tenho a menor dúvida de que a cidade vai ganhar com isso (com a concessão) e é mais um passo importante para a gente garantir a continuidade do Grande Prêmio aqui na cidade de São Paulo", afirmou Covas no vídeo. A capital paulista recebe o GP do Brasil de Fórmula 1 de forma ininterrupta desde 1990.