Prefeitura investe em esporte e moradores do Nova Bahia recebem academia ao ar livre

Os moradores do Bairro Nova Bahia e região serão beneficiadas com a implantação da Academia ao ar Livre. A entrega acontecerá às 10 horas, deste sábado (11), na Rua Guarapuã, esquina com Rua Pedro Bedoglim. Essa será a terceira academia instalada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em 2019 e deve atender mais de 5 mil pessoas.

Com 10 equipamentos para a prática de atividade física, a academia terá alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

O objetivo, segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, é garantir que o campo-grandense se movimente. “Além das ações de esporte e lazer desenvolvidas pelos projetos da Funesp em 60 locais diferentes, nosso objetivo é fazer com que a população tenha a oportunidade de se movimentar perto de suas residências e assim, além das oficinas, estamos implantando novas academias ao ar livre na Capital”.

Pela programação, a Funesp primeiro reformou as 21 unidades que a pasta já administrava e só então iniciou o processo de novas implantações. Até o final da gestão a meta é entregar mais 30 unidades. Os aparelhos ficam em praças e parques de Campo Grande e estão disponíveis a população de todas as faixas etárias para a prática de exercícios físicos.

Inauguração – Rua Guarapuã esquina com Rua Pedro Bedoglim