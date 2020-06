Prefeitura institui Programa de Incentivo ao Paradesporto

A Prefeitura de Campo Grande instituiu por meio de lei municipal o Programa de Incentivo ao Paradesposto para possibilitar o desenvolvimento da prática desportiva por pessoas com deficiência e inclusão social na Capital - (Foto: Agencia Brasil)

A Prefeitura de Campo Grande instituiu por meio de lei municipal o Programa de Incentivo ao Paradesposto para possibilitar o desenvolvimento da prática desportiva por pessoas com deficiência e inclusão social na Capital. A publicação saiu na manhã desta segunda-feira (22), no Diário Oficial do município (Diogrande).

De acordo com o texto, o objetivo é fomentar projetos que propiciem a integração das pessoas com deficiência; incentivar a gestão participativa dos equipamentos públicos desportivos; estimular a prática paradesportiva escolar e de rendimento; promover independência, desenvolvimento integral e qualidade de vida; viabilizar a democratização do acesso à prática esportiva de pessoas com deficiência e promover a universalização e a inclusão social.

A prática desportiva visa facilitar a inclusão social das pessoas com deficiência, mediante o esporte praticado nos equipamentos desportivos existentes. O Programa estimulará o desenvolvimento de ações planejadas que fomentem o esporte nos equipamentos públicos, por meio de atividades recreativas e competições desportivas para pessoas com deficiência no Município de Campo Grande.

A organização das atividades e das competições contará com a participação de instituições ligadas a pessoas com deficiência. Os equipamentos públicos serão adequados às atividades paradesportivas, a fim de possibilitar o acesso às modalidades esportivas.

O Município ainda poderá realizar parcerias com instituições públicas e privadas, com o escopo de promover a democratização do paradesporto.