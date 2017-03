Prefeitura inicia em março grupos de corrida e caminhada na Capital

Com o objetivo de oferecer à população mais qualidade de vida, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia dia 1º de março orientações e grupos de caminhada e corrida nos Parques da Capital. As atividades acontecerão em horários pré definidos e de forma gratuita.

As aulas serão realizadas na Praça Belmar Fidalgo e nos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Guanandizão e Centro Olímpico da Vila Nasser e são totalmente gratuitas.

“Sem custo, o objetivo é fomentar a prática esportiva e auxiliar a população na realização da atividade de forma correta”, comentou o diretor-presidente da Funesp Rodrigo Terra.

As inscrições podem ser realizadas nos locais das atividades no horário das aulas. Para participar, os usuários devem estar com vestimentas de ginástica. As inscrições para o grupo de corrida podem ser efetuadas por pessoa acima dos 15 anos e para o grupo de caminhada a participação é livre.

“Essa é mais uma ação da Prefeitura que busca a boa composição corporal, a melhoria da saúde e qualidade de vida, pois diminui o estresse, promove a socialização, cultiva relacionamentos e a disposição para as atividades diárias”, finalizou Rodrigo Terra.

­

Programação:

Belmar Fidalgo

Grupo de corrida – quarta e sexta-feira – 7h e 8h

Grupo de corrida – segunda – 16h30 às 18h

Grupo de corrida – segunda, quarta e sexta-feira – 18h às 19h

Grupo de corrida – quarta-feira – 17h30 às 20h

Parque Ayrton Senna

Caminhada – Segunda e sexta-feira – 18h às 19h

Caminhada – terça e quinta-feira – 15h às 16h

Caminhada – terça, quarta e quinta-feira – 17h30 às 18h30

Parque Jacques da Luz

Caminhada – terça e quinta-feira – 7h às 9h

Caminhada – quarta e sexta-feira- 8h às 9h

Parque Tarsila do Amaral

Grupo de Corrida- terça, quinta e sábado – 7h15 às 8h15

Grupo de Corrida- terça e quinta-feira – 8h20 às 9h20

Grupo de Corrida- terça e quinta-feira – 17h30 às 18h30

Complexo Guanandizão

Caminhada – segunda, quarta e sexta-feira – 7h às 9h

Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha – Vila Nasser

Caminhada – Segunda, quarta e sexta-feira – 7h às 8h30

Veja Também

Comentários