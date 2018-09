Prefeitura inclui competições paralímpicas e abre inscrições dos Jogos Escolares 2018

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia hoje (18) as inscrições para 33º Jogos Escolares e incluiu no calendário 2018, a primeira edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses Paralímpicos. Os jogos serão realizados no período de 18 de outubro até 23 de novembro.

Ao todo serão 20 modalidades, sendo quatro modalidades nos jogos paralímpicos e 16 modalidades nos jogos escolares, na categoria A, de 14 a 16 anos, na categoria B, de 11 a 13 anos. Os jovens podem se inscrever nas modalidades de Ginástica Rítmica, Atletismo, Badminton, basquetebol 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Luta Olímpica, Natação Masculino, Natação Feminina, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

Já os Jogos Paralímpicos serão nas modalidades, Atletismo, Bocha, Polybat, Tênis de Mesa.

“Os jogos escolares, a partir de 2018, passam a contar com as competições paralímpicas, também acontecendo no segundo semestre e aumentando o tempo de treinamento dos atletas, que representarão Campo Grande na competição estadual de 2019”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 02 de outubro para o 33º Jogos Escolares de Campo Grande e até o dia 05 de outubro para o 1º Jogos Escolares Campo-grandenses Paralímpicos. As fichas podem ser retiradas no site da Funesp.

Serviço:

Site para inscrições: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp