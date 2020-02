Prefeitura inaugura Pista de Atletismo com Festival, Calendário Esportivo e assinatura de parcerias

Com 8 raias e piso emborrachado, a pista poderá receber competições nacionais e internacionais e iniciará com Festival de Atletismo com os atletas da Capital. - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inaugura na próxima sexta-feira (7), a partir das 9h30, no Parque Ayrton Senna, a Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande, que leva o nome do Professor Ervê Demétrio Calháo Silva. Com 8 raias e piso emborrachado, a pista poderá receber competições nacionais e internacionais e iniciará com Festival de Atletismo com os atletas da Capital. No mesmo dia, será apresentado o calendário esportivo 2020, inauguração da Academia ao Ar Livre para Pessoas com Deficiência, além da assinatura de convênios de novos eventos, como a Liga das Nações.

Com a presença do secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Emanuel Rego, a Prefeitura vai apresentar o calendário com mais de 50 ações, entre eventos, projetos e entregas de equipamentos esportivos revitalizados. Como destaques, tem a reinauguração do Guanandizão, com memorial que resgata histórias dos jogos e personagens da época, além de jornais, fotos e itens como camisetas. No calendário, a Prefeitura confirma a Copa Campo Grande de Futebol Amador, os Jogos Indígenas, Jogos dos Idosos, Corrida do Facho, Jogos do Servidor, Jogos Radicais Urbanos, Jogos Escolares, Jogos Paralímpicos e a 2ª Edição dos Jogos Universitários Inter Atléticas.

Além disso, novos parceiros se juntam às atividades esportivas como a UFMS, que junto com a administração, fará o Lançamento do Projeto Observatório de Atividades Físicas e Esportivas do Projeto Movimenta CG, assim como a SESDES com a Assinatura do Termo de Cooperação para implantação do Projeto Parque Seguro, entre outros como a Campeonato Internacional de Tênis de Mesa, Lançamento do Edital de Licitação do Projeto Executivo da Piscina Olímpica de Campo Grande – Parque Ayrton Senna, Assinatura do Termo de Cooperação para realização do XI Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores e do II Campeonato Latino Americano de Escalada em Árvores; Campeonato Centro-Oeste e Sul Americano de Jiu-Jitsu e a Assinatura da Minuta que oficializa a Liga das Nações de Voleibol Masculino 2020 no Ginásio Guanandizão.

Obras

A Prefeitura entrega ainda obras de infraestrutura nos Parques da Capital, novas academias ao ar livre e projetos continuados que já acontecem 70 locais, com mais de 2 milhões de atendimentos, e de novidade assina o lançamento do Edital de Licitação da Piscina Olímpica de Campo Grande no Parque Ayrton Senna.

Além de eventos esportivos e de lazer, 2020 também será o ano de entregas de importantes obras para os campo-grandenses como a revitalização dos parques Sóter, Ayrton Senna, Jacques da Luz; e esses dois últimos com a reativação dos parques aquáticos, além do Ginásio Guanandizão. No segundo semestre serão iniciadas as obras na Praça Elias Gadia e no Centro Olímpico da Vila Nasser, além de outros espaços que estão previstos no pacote de infraestrutura esportiva, que soma mais de 30 mil reais, melhorando as sete regiões de nossa cidade.