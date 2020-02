Prefeitura inaugura novo palco para as oficinas de Ginástica e Ritmos no Parque do Sóter

Com muita festa e folia de Carnaval, o primeiro palco para as oficinas de ritmos e zumba foi inaugurado na última quarta-feira (19) no Parque Ecológico do Sóter. Este é o primeiro palco para ginástica que a Prefeitura de Campo Grande, inaugurou, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Tecol.

A estudante Gabriela de Oliveira da Silva, contou que estava na expectativa do novo palco para as oficinas que já participa há dois anos.

“Este novo palco trouxe mais interação com a professora, porque conseguimos acompanhar melhor à aula. Moro na Região do Sóter, comecei a atividade física, na oficina de capoeira e depois conheci a oficina de ritmos e me apaixonei, além disso, hoje tenho mais saúde e fiz novas amizades”, explicou.

O diretor-presidente, da Funesp, Rodrigo Terra, falou sobre a importância na melhoria e estrutura dos parques e praças.

“Além das melhorias em estrutura dos locais onde acontecem as 70 oficinas na Capital, com esta parceria com a empresa Tecol, a Prefeitura de Campo Grande, inaugura o primeiro palco para oficinas de ritmos e zumba, para a comunidade que participa dos projetos e frequenta o parque. Temos o projeto de construir outros palcos em outros parques e praças”, disse.

Sobre o Parque

O Parque do Sóter foi inaugurado em 2004. Projetado como parque modelo, o local dispõe de área verde com 22 hectares, quadras poliesportivas, pista de skate, área de caminhada, academia ao ar livre, campo de futebol, salas de pilates e judô, parque infantil e pista de ciclismo, além de ser o primeiro parque da Capital liberado para a população caminhar com seus cães.

As oficinas acontecem em 70 locais, são 49 modalidades esportivas com atividades para crianças, adultos e idosos, desde exercícios coletivos como voleibol, basquetebol e futebol, e também individuais como natação, hidroginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, ballet, beach tênis, funcional, corrida, pilates, ritmos, entre outros.

Acesse o site e confira a programação das oficinas: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/