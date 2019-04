Prefeitura inaugura neste sábado academia ao Ar Livre do Jardim Campo Nobre

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inaugura neste sábado (13) a Academia ao Ar Livre do Jardim Campo Nobre às 10h. Serão 10 equipamentos para a prática da atividade física. Cerca de 24 mil pessoas serão beneficiadas com o equipamento público, instalado na região do Anhanduizinho.

A administração das academias é feita pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), que vai instalar novos aparelhos em diversas praças de Campo Grande.

A academia terá alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

Em 2018, foram reformadas 21 academias ao ar livre, que estão sob a gestão da Funesp. Os aparelhos ficam em praças e parques de Campo Grande e estão disponibilizados a população de todas as faixas etárias para a prática de exercícios físicos.

Serviços: Praça do Jardim Campo Nobre, rua Campina Verde esquina com Antonio Nelson de Souza.