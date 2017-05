Prefeitura inaugura neste sábado a primeira academia pública de musculação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), inaugura neste sábado a primeira Academia de Musculação Pública de Campo Grande, no Parque do Ayrton Senna.

A musculação funcionará no “estilo estúdio”, com atendimento personalizado, onde dois professores acompanharão o desenvolvimento dos alunos nos aparelhos, das 6 às 11 e das 16 às 21 horas.

A Prefeitura garantiu a reforma da sala, que abrigará a academia, por meio do Programa de Parceria Municipal (Propam), coordenado pela Planurb. A empresa VRS Materiais para construção LTDA. doou todo material necessário para a instalação.

A prefeitura tem por objetivo combater o sedentarismo e reduzir o número negativo apontado no levantamento da Vigitel, revelando que 58% dos campo-grandenses estão com excesso de peso.

“A atividade física é fundamental para a saúde do cidadão e, preocupados com os últimos dados, estamos criando ferramentas para que os campo-grandenses se exercitem de forma saudável e em família”, comentou o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Ciclovia e Mountain bike

Neste sábado também serão inauguradas as pistas de Ciclovia e Mountain bike, em uma parceria da prefeitura com a Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul. A Ciclovia tem 500 metros de passeio e a pista de Mountain bike conta com 2.460 metros. As atividades acontecerão gratuitamente e as pistas já poderão ser utilizadas a partir de amanhã. O evento acontece às 9h30, no Parque Ayrton Senna.

