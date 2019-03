Prefeitura inaugura academia ao ar livre no bairro Cidade Jardim nesta quinta-feira

Segundo o chefe da divisão das Atividades Sistemáticas da Funesp, Vanderlei Sandim, os aparelhos são de fácil acesso - Foto: Divulgação

Os moradores da região bairro Cidade Jardim passam a contar com academia ao ar livre que está localizada na praça do bairro. A solenidade de inauguração acontece nesta quinta-feira (21), às 9h. Essa é a primeira academia a ser inaugurada em 2019 e ainda está prevista para esse ano a instalação de outras 10 academias em diversas praças da Capital. A administração é feita pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Com 10 equipamentos para a prática de atividade física, a academia terá alongador, esqui duplo, multi exercitador, pressão de pernas duplo, remada sentada, rotação diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, simulador de cavalgada, surf duplo, além da placa orientativa.

Segundo o chefe da divisão das Atividades Sistemáticas da Funesp, Vanderlei Sandim, os aparelhos são de fácil acesso. “Estes aparelhos trabalham movimentação e flexibilidade e a placa orientativa auxilia na realização dos exercícios e podem ser facilmente utilizados pelos interessados”, destacou.

Em 2018, foram reformadas 21 academias ao ar livre que são administradas pela Funesp. Os aparelhos ficam em praças e parques de Campo Grande e disponibilizados a população servindo a todas as faixas etárias para a prática de exercícios físicos.

Serviço:

Praça do bairro Cidade Jardim – Praça Eloi de Lima – Avenida Centaurea com as ruas Petunias, Álamos, Taiobá