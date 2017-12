Prefeitura ganha reforço para revitalizar Praça Belmar Fidalgo

A Praça Esportiva Belmar Fidalgo - Divulgação

Saiba Mais AGENDA DO PREFEITO Construtora e cooperativa de crédito fecham parceria com Marquinhos Trad e vão revitalizar o Belmar Fidalgo

Após chamamento público, a Prefeitura de Campo Grande ganha parceria da Plaenge Empreendimentos e da Cooperativa Sicredi para manter a Praça Belmar Fidalgo. O resultado final da seleção foi divulgado no Diário Oficial desta quarta-feira (6). O convênio faz parte do Programa de Parceria Municipal (Propam) e prevê que as empresas privadas realizem reforma, revitalização e manutenção da Praça.

Além da reforma dos banheiros e reposição da areia das quadras e do parque infantil, o convênio prevê proposta paisagística, reparos da arquibancada ao prédio da administração, poda da grama e das árvores, manutenção nos bancos e lixeiras, além da parte elétrica, chuveiros, grades, entre outras melhorias. O contrato terá duração de dois anos e em troca as empresas poderão realizar propagandas no local.

A Praça Esportiva Belmar Fidalgo, que possui quadras poliesportivas, quadras de areia, pista de corrida e caminhada, banheiros, duchas, campo de futebol, playground infantil, área para ginástica e sede administrativa, receberá obras de revitalização da parceria empresa público privada, garantindo mais recursos da Prefeitura para o desenvolvimento de oficinas de esporte e lazer, conforme pontuou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

“O convênio com as empresas garante recursos em obras para a Praça, assim conseguiremos priorizar a destinação de recursos no desenvolvimento e execução das atividades esportivas e na promoção da saúde e qualidade de vida dos campo-grandenses”, destacou Terra.

“Na busca do desenvolvimento municipal e a conservação e utilização do local, a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), por meio do Propam, já tem parcerias com mais 69 empresas que cuidam e mantém 105 áreas públicas adotadas desonerando a Prefeitura Municipal”, comentou a diretora da Planurb, Berenice Domingues.

A praça conta com diversas oficinas do Programa Movimenta Campo Grande, onde atende mais de 10 mil pessoas com os projetos ‘Lazer e Cidadania’ e ‘Escola Pública de Futebol’ de segunda a sábado, além da realização de eventos e campeonatos esportivos.

Sobre a Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Antigo Estádio Belmar Fidalgo, está localizado no Centro de Campo Grande. Seu terreno foi doado em 1930. Sua primeira estrutura foi construída em 1933 como estádio de futebol. Em 1987, tornou-se uma praça esportiva. Em 1994, o local passou por uma grande reforma e em 2010 novas melhorias foram feitas principalmente nas quadas poliesportivas.