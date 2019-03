Prefeitura fará lançamento da Copa Truck 2019 e apresentará Plano de Segurança de Acesso ao Autódromo

A Prefeitura de Campo Grande lança na segunda-feira (01) a Copa Truck – temporada 2019 – e apresenta o Plano de Segurança de Acesso ao Autódromo em grandes eventos. Campo Grande sediará a segunda etapa da Copa Truck, que acontecerá nos dias 13 e 14 de abril no Autódromo Internacional Orlando Moura. A primeira etapa da Copa aconteceu em Goiânia, no dia 24 de março, e os campeões foram Felipe Tozzo e Claudio Simão pela Mercedes Bens Challenge.

O acesso ao local no momento dos grandes eventos esportivos de automobilismo e motociclismo é uma questão que está sendo estruturada para evitar problemas. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, destaca que neste ano, a Prefeitura, em parceria com Polícia Rodoviária Federral (PRF), Polícia Municipal e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) construíram um Plano de Ação.

“O Plano de Segurança é uma parceria no sentido de preparar todo um aparato para receber a estrutura desses grandes eventos esportivos dando segurança e tranquilidade, tanto na chegada quando na saída da população, principalmente para esses eventos que mobilizam cerca de 15 mil pessoas”, afirmou Terra.

Manutenção

A Prefeitura fez um plano – que será detalhado durante o evento – em relação às melhorias do Autódromo em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo e estabeleceu metas a serem executadas nos próximos três anos. As metas de 2019 já estão sendo cumpridas e os grandes eventos de automobilismo do Brasil já estão confirmados para Campo Grande em especial a Copa Truck e a Stock Car.

Com 3.588 metros de pista, o Autódromo Internacional de Campo Grande receberá ainda em agosto a Stock Car prevista para o dia 29.