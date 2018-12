Prefeitura entrega premiação a atletas e escolas campeãs dos Jogos Escolares e Paralímpicos

Além de troféus, muita festa e animação marcaram a entrega da premiação da 33ª edição dos Jogos Escolares e da 1ª edição dos Jogos Escolares Paralímpicos, que aconteceu nesta tarde (14) na Esplanada dos Ferroviários. Pelos Jogos Escolares, os campeões foram a Escola Raul Sans de Matos (categoria A) e Oswaldo Tognini (categoria B). Já nos Paralímpicos, os campeões foram a escola Maria Eliza Bocayuva (categoria A) e José Maria Hugo Rodrigues (categoria B).

Na entrega de premiação, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância dos jogos . “Estamos com os jogos escolares pelo 33º ano consecutivo, e neste ano incluímos as modalidades paralímpicas. Estamos melhorando a cada ano para garantir o sucesso dessa competição que é fundamental para nossos jovens”.

Pela primeira vez, a Escola Oswaldo Tognini foi campeã na categoria B e, segundo o estudante Marcelo Batista Mota , 13 anos, a vitória foi um esforço coletivo. “Todos queriam treinar para ganhar e conseguimos a vitória com muita dedicação e estímulo dos professores”, afirmou o atleta da modalidade de futsal.

Nos Jogos Paralímpicos, Samuel Rodrigues Vital, 15 anos, comemorou a conquista do primeiro lugar na modalidade de atletismo pela Escola José Maria Hugo Rodrigues. “Eu ganhei no arremesso de dardo e arremesso de peso. Foi emocionante. Ganhei mais experiência no esporte e já estou me preparando para as competições do próximo ano para competir no brasileiro”, comentou.

O diretor da Funesp, Rodrigo Terra, elogiou a iniciativa dos professores que incentivam a participação dos alunos no esporte. “Parabéns a todos, principalmente aos professores e diretores das escolas, por acreditarem no esporte, no lazer e na educação física como meio de educação nas escolas”, disse Terra, que espera para o próximo ano, a participação de um número ainda maior de atletas. “Neste ano tivemos 2.588 atletas e para o próximo ano esperamos superar 3 mil inscritos”, finalizou.

Os jogos definiram os atletas que representarão Campo Grande na fase estadual em 2019. As disputas aconteceram em 19 modalidades sendo: Atletismo, Bocha e Tênis de Mesa nos Jogos Paralímpicos, e Ginástica Rítmica, Atletismo, Badminton, Basquetebol 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.