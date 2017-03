Prefeitura e UFMS apresentam novos locais para prática esportiva e lazer

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inauguram na próxima terça-feira (28), dois núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). A apresentação terá início às 13h30, no Teatro Glauce Rocha.

Segundo a Funesp, durante a tarde haverá apresentação cultural dos beneficiários do PELC e práticas esportivas para a comunidade acadêmica e da região. Além das atividades no teatro, o evento continua de forma simultânea nas quadras poliesportivas Dojô, Ginásio Moreninho e Estádio Morenão.

As oficinas de slackline, jogos e brincadeiras, corrida, queimada, mini futebol, vôlei, ginástica, baile, lutas, jogos de mesa, entre outras serão uma amostra das atividades oferecidas nos núcleos do PELC, na UFMS.

“A parceria com a UFMS, Ministério do Esporte e Prefeitura vem ao encontro com as ações de esporte e lazer da administração, cuja finalidade é envolver todos os campo-grandenses na prática da atividade física, com foco no lazer e na saúde”, comentou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) é desenvolvido em Campo Grande numa parceria da Prefeitura e o Governo Federal.

Para conhecer e participar das atividades do núcleo do PELC acesse o site: https://proece.ufms.br/coordenadorias/esporte/pelc/.

