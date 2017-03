Prefeitura e UFMS abrem inscrições para prática de esportes e exercícios físicos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE) e Ministério do Esporte – Governo Federal, iniciou nesta sexta-feira (3) as inscrições das atividades realizadas pelo Programa de Esporte e Lazer na Cidade (PELC) no núcleo da UFMS.

Para democratizar o acesso aos esportes e exercícios físicos para o lazer serão disponibilizados à comunidade interna e externa da UFMS cerca de 800 vagas, para as atividades de musculação, ginástica, tênis, jogos de mesa, pilates, slackline, handebol, basquete, voleibol futsal, hidroginástica, natação, funcional, jogos e brincadeiras, desenho, grfite, violão e percussão.

As inscrições serão realizadas pelo site https://proece.ufms.br/coordenadorias/esporte/pelc/, até quando o número de vagas por atividades forem completados. Quando do esgotamento das vagas existentes, aqueleas que não tiverem conseguido fazer inscrição, deverão procurar a secretaria da Coordenação de Cultura e Esporte na PROECE (antiga PREAE), das 8h às 11h e das 14h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, para se cadastrarem no banco de reserva.

Ao efetivar a inscrição, uma mensagem abaixo será enviada automaticamente para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição, com as informações relativas a atividade, turma, dias, horário e exigências.

Programação:

Musculação

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 06:00 às 07:00) – Vagas (14)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 07:00 às 08:00) – Vagas (14)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 06:00 às 07:00) – Vagas (14)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 07:00 às 08:00) – Vagas (14)

Turma 5 (Segunda e Quarta, das 11:00 às 12:00) – Vagas (14)

Turma 6 (Segunda e Quarta, das 12:00 às 13:00) – Vagas (14)

Turma 7 (Terça e Quinta, das 11:00 às 12:00) – Vagas (14)

Turma 8 (Terça e Quinta, das 12:00 às 13:00) – Vagas (14)

Ginástica/Ritmos

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 06:00 às 07:00) – Vagas (30)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 06:00 às 07:00) – Vagas (30)

Turma 3 (Segunda e Quarta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (30)

Turma 4 (Segunda e Quarta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (30)

Turma 5 (Terça e Quinta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (30)

Turma 6 (Terça e Quinta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (30)

Tênis de Quadra

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 07:00 às 08:00) – Vagas (10)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 07:00 às 08:00) – Vagas (10)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 08:00 às 09:00) – Vagas (10)

Jogos de Mesa

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 08:00 às 09:00) – Vagas (15)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 08:30 às 09:30) – Vagas (15)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 13:00 às 14:00) – Vagas (15)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 14:00 às 15:00) – Vagas (15)

Pilates

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 08:30 às 09:30) – Vagas (10)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 08:30 às 09:30) – Vagas (10)

Turma 3 (Segunda e Quarta, das 11:30 às 12:30) – Vagas (10)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 11:30 às 12:30) – Vagas (10)

Turma 5 (Terça e Quinta, das 12:30 às 13:30) – Vagas (10)

Turma 6 (Segunda e Quarta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (10)

Turma 7 (Terça e Quinta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (10)

SlackLine

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (10)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 09:00 às 10:00) – Vagas (10)

Turma 3 (Segunda e Quarta, das 13:00 às 14:00) – Vagas (10)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (10)

Handebol

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (30)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 11:30 às 12:30) – Vagas (30)

Basquetebol

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (30)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 10:30 às 11:30) – Vagas (30)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (30)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 10:30 às 11:30) – Vagas (30)

Turma 5 (Segunda e Quarta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (30)

Turma 6 (Terça e Quinta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (30)

Voleibol

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (30)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 10:30 às 11:30) – Vagas (30)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (30)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 10:30 às 11:30) – Vagas (30)

Turma 5 (Segunda e Quarta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (30)

Turma 6 (Terça e Quinta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (30)

Turma 7 (Terça e Quinta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (30)

Futsal

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (30)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (30)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 09:30 às 10:30) – Vagas (30)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 11:30 às 12:30) – Vagas (30)

Turma 5 (Terça e Quinta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (30)

Turma 6 (Terça e Quinta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (30)

Hidroginástica

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (25)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (25)

Turma 3 (Segunda e Quarta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (25)

Natação

Turma 1 (Terça e Quinta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (25)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (25)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (25)

Treinamento Funcional

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (15)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (15)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (15)

Jogos e Brincadeiras

Turma 1 (Terça e Quinta, das 08:30 às 09:30) – Vagas (30)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 08:30 às 09:30) – Vagas (30)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 14:00 às 15:00) – Vagas (30)

Turma 4 (Terça e Quinta, das 14:00 às 15:00) – Vagas (30)

Skate

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 11:00 às 12:00) – Vagas (10)

Turma 2 (Segunda e Quinta, das 17:00 às 18:00) – Vagas (10)

Desenho

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 08:00 às 09:00) – Vagas (15)

Pintura

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 09:00 às 10:00) – Vagas (15)

Turma 2 (Segunda e Quinta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (15)

Grafite

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 10:00 às 11:00) – Vagas (15)

Turma 2 (Segunda e Quinta, das 18:00 às 19:00) – Vagas (15)

Violão

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 13:00 às 14:00) – Vagas (10)

Turma 2 (Terça e Quinta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (10)

Percussão

Turma 1 (Segunda e Quarta, das 15:00 às 16:00) – Vagas (10)

Turma 2 (Segunda e Quarta, das 16:00 às 17:00) – Vagas (20)

Turma 3 (Terça e Quinta, das 14:00 às 15:00) – Vagas (20)

Veja Também

Comentários