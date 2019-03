Prefeitura e parceiros inauguram playground no Parque Jacques da Luz

IMG_6134 (Copy)

Antes mesmo de ser inaugurado, as crianças já brincavam no playground no Parque Jacques da Luz, entregue neste sábado (30). Isso demonstrava a necessidade de instalação do equipamento no bairro Moreninhas III, que depois de uma solicitação da Associação de Moradores o pedido foi atendido pelo prefeito Marquinhos Trad.

O Parque Jacques da Luz ganha o parquinho infantil com 12 brinquedos. A implantação faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura de Campo Grande em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, e a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região.

“Este é o terceiro playground entregue. Já inauguramos, aqui e no Vida Nova e só não entregamos o do Portal Caiobá por causa das chuvas, mas logo será entregue. No total serão 40 parques que serão entregues nos bairros que possuem as pessoas com menor poder aquisitivo e em locais de vulnerabilidade social para dar as crianças o direito de viver a verdadeira infância”, frisou Marquinhos Trad.

O juiz do Trabalho, Márcio Alexandre da Silva destacou a parceria entre Tribunal Regional do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e a Prefeitura da Capital.

“Este é um momento de reafirmar nossas parcerias com o município e continuar trabalhando para levar este projeto para outros bairros mais distantes do centro da cidade. Trabalhar não é fácil. Se a gente faz é criticado. Se não faz também é criticado. Assim nós entendemos a vida de um gestor público. Mas isso não é problema para nós e vamos continuar trabalhando na construção dos parques para as crianças”, disse Márcio Alexandre.

O presidente da Associação dos Moradores das Moreninhas, Valdeci de Oliveira não escondeu suas satisfação e agradeceu a Prefeitura e ao Tribunal Regional do Trabalho, e a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região pela construção do parque.

“Ficamos felizes quando vem melhorias para nosso bairro e este parque trará muita alegria às nossas crianças de nossa comunidade”.

O Playground será com base de areia e uma área total de 168m². Serão instalados Balanço, Escorregador, Tubo, Gangorra, Escada de Cordas, Abrigo Duplo, Casinha e Barras Horizontais, além de cercado para delimitar a área de acesso aos brinquedos. A inauguração está prevista para dia 30 de março às 14h.

Atualmente passam pelo parque 600 pessoas por dia e a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), atende em média 6mil pessoas por mês nas 16 oficinas de esporte e lazer, levando interação, atividade física, lazer e recreação aos moradores da região.

Ao todo o convênio visa à instalação de 40 playgrounds em diversos bairros da cidade.

O evento contou com a presença do chefe de Gabinete do Prefeito Alex de Oliveira Gonçalves, diretor-presidente da Agetran Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, subprefeito de Anhanduí Ernesto dos Santos e vereador Jeremias.

O prefeito Marquinhos Trad vai pedir que a Câmara Municipal de Campo Grande autorize colocar o nome do playground de Everton Alves da Silva em homenagem ao GMC que morreu num acidente de motocicleta, após ir para casa no fim do expediente.

Depois da inauguração do playground o prefeito Marquinhos Trad levou as autoridades do judiciário para conhecerem as instalações do Parque Jacques da Luz.