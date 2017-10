Prefeitura e Estado planejam estratégias sustentáveis para preservação ambiental nos Jogos Radicais Urbanos

A promoção inédita em Campo Grande terá 800 atletas divididos nas provas de Mountain Bike, Corrida de Trilha e Stand Up Paddle. - Divulgação

Com a expectativa de movimentar mais de 5 mil pessoas no Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa, a Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, planejam estratégias para preservação ambiental nos locais onde acontecerão os Jogos Radicais Urbanos.

A primeira iniciativa foi a adoção de 13 cestos de lixos, do tipo container, que serão espalhados nas proximidades das largadas e chegadas das provas de Mountain Bike, Corrida de Trilha e Stand Up Paddle. “Para facilitar o descarte do lixo separamos oito containers de 240 litros e cinco de 60 litros cada um, que além de grandes, são fáceis de carregar caso seja necessário alterar o local e também fazer a limpeza”, comentou o técnico do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Carlos Henrique.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, disse que a preocupação se estende aos atletas. “Para evitar que haja resíduos ou lixos e copos descartáveis pelo percurso, principalmente das provas que acontecerão dentro do Parque Estadual do Prosa, nós adotamos a utilização de coolers de água, assim cada atleta terá no kit uma squeezes a qual ele poderá enchê-la nos pontos de hidratação”, destacou.

Sobre os Jogos Radicais Urbanos

Os jogos acontecerão entre os dias 17 a 19 de novembro, no Parque das Nações Indígenas e no Parque Estadual do Prosa, que juntos formam uma das maiores áreas verdes da Capital. A promoção inédita em Campo Grande terá 800 atletas divididos nas provas de Mountain Bike, Corrida de Trilha e Stand Up Paddle. As inscrições podem ser feitas até dia 31 de outubro pelo site http://www.jogosradicaisurbanos.com.br/.