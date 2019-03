Prefeitura e Corpo de Bombeiros disponibilizam 50 vagas para Projeto TAF 10

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com o Corpo de Bombeiros, está com 50 vagas disponíveis para a comunidade participarem das atividades físicas realizadas no Projeto TAF 10, iniciado em novembro de 2018, de avaliação e preparação física. As atividades acontecem no 1° e 6° Batalhão GB de forma gratuita.

Pelo Projeto TAF 10, são oferecidos Treinamento de Corrida, Funcional e Natação, conforme comentou o Professor João Andrade. “Temos expectativa de atender 50 pessoas da comunidade neste primeiro momento. As inscrições podem ser feitas diretamente no local onde acontecerão as atividades, no 1° e 6° Batalhão GB”, comentou o Professor que explica que as atividades acontecem de forma alternada, 2x na semana. “Nós alternamos os locais para que os participantes façam todas as oficinas, nas semanas que iniciam com dias pares estamos no 1º GB e nas ímpares estaremos no 6º GB”.

Segundo o chefe da Divisão das Atividades Sistemáticas da Funesp, Vanderlei Sandim, a parceria com o Corpo de Bombeiros amplia as oficinas esportivas. “A parceria vai beneficiar a população e movimentará ainda mais os campo-grandenses. Estamos em 56 locais, oferecendo oficinas gratuitas com mais de 45 modalidades, proporcionando não apenas a melhora na atividade profissional, mas uma melhora na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Sobre os treinos

As atividades acontecerão no 1° GB da Costa e Silva e no 6° GB do Parque dos Poderes, na segunda a quarta-feira das 7h às 8h.