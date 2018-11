Prefeitura e Confederação Brasileira de Automobilismo definem calendário de melhorias para o Autódromo

GBA_3247 (Copy)

Membros da Confederação Brasileira de Automobilismo, da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) se reuniram nessa quarta-feira (28) para criar um programa de melhorias voltado para o Autódromo Internacional de Campo Grande. O cronograma, desde a preparação até a execução das obras, está separado por etapas previstas para os próximos dois anos, e faz parte do planejamento da Prefeitura para receber grandes eventos esportivos nesse período.

O objetivo, conforme destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, é captar eventos e fazer com que eles permaneçam na Capital por vários anos. “Tiramos um planejamento de manutenção de médio e longo prazo para que o Autódromo melhore cada vez mais, até porque nossa preocupação é utilizar esse equipamento de forma legal e segura, e conseguir provas por 4 ou 5 anos, para que os campo-grandenses tenham eventos esportivos de qualidade também como forma de lazer, além de fomentar a cultura, o turismo e a economia”, avaliou.

Durante a reunião de vistoria ficou definido que, de janeiro a abril, a Prefeitura investirá em reparos visando a segurança dos pilotos, o que é fundamental para Luis Ernesto Morales, presidente da comissão de circuitos da CBA e membro da comissão de circuitos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). “A reforma irá trazer melhorias significativas para as equipes técnicas e para os pilotos, garantindo a segurança e o início do processo de modernização necessária para a conquista de um nível de homologação que permita a realização de grandes eventos nacionais e no futuro internacionais também”, explicou Luis.

As obras continuam em maio e junho, com a ampliação da saída dos boxes, conforme informou o secretário da Sisep, Rudi Fiorese. “Iniciaremos a manutenção em 2019, mas as obras serão separadas por etapas até 2020, onde o Autódromo receberá melhorias na infraestrutura, no asfalto, nos banheiros e em todo o complexo”.

A Prefeitura já está em conversa com os organizadores do Campeonato Brasileiro de Motocross e Motovelocidade, Copa Truck, Fórmula HB20, Brasileiro do de Marcas, Stock Car para futuros eventos no Autódromo, além do Brasileiro de Velocidade na Terra. “Começaram a aparecer grandes eventos em Campo Grande, e isso não é uma coincidência, nós temos procurados os empresários. Ano passado, eu e o prefeito Marquinhos, estivemos com empresários do automobilismo brasileiro”, afirmou o diretor da Funesp.

Outras obras

Além do autódromo, a Prefeitura também está investindo recursos na construção da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, e em parceria com o Governo do Estado vai executar as obras de reforma do Ginásio Guanandizão. “Em 2019 vamos reabrir o Guanandizão com investimento de R$ 2 milhões e, com isso, trazer eventos nacionais de quadra como, por exemplo, campeonatos de futsal e vôlei. Nós também conseguimos reverter um recurso que estava perdido, retomamos a obra da pista de atletismo, que gira em torno de R$ 8 milhões, e teremos uma pista emborrachada de padrão internacional, colocando assim Campo Grande e o atletismo no cenário nacional”.