Prefeitura assina retomada das obras das Associações de Beisebol e Okinawa e fortalece esporte

Em comemoração aos 118 anos de Campo Grande, o Prefeito Marquinhos Trad assinou nesta segunda-feira (7) a autorização para a retomada da construção da arquibancada da Associação Campo-Grandense de Beisebol (ACB), além das obras da quadra poliesportiva da Associação Okinawa.

Segundo Prefeito, as obras fortalecerão a modalidade. “O beisebol é um esporte praticado principalmente na comunidade de descendentes de japoneses e sabendo a importância do local para o fortalecimento do esporte estamos retomando as obras e estimulando a prática esportiva e de convívio social”, destacou.

As obras são uma vitória para o Presidente da Associação Okinawa, Tsuneo Sinzato, que ressaltou a importância do incentivo à prática esportiva. “Falta apenas alguns detalhes para finalizar esta obra que é importante em especial para oferecer aos jovens incentivo ao esporte, principalmente, o esporte coletivo que é fundamental para parte física e mental”, comentou.

Em sua fala, o Presidente da Câmara Municipal, vereador João Rocha, elogiou a postura do prefeito. “Estamos comemorando a vontade política do prefeito em estimular o esporte e retomar uma obra que está paralisada, entendendo o esporte como ferramenta de transformação social e geradora da saúde e da paz”, afirma.

