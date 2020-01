Prefeitura abre seletiva para o Projeto de Ginástica Rítmica no Parque Jacques da Luz

A oficina de Ginástica Rítmica atende hoje 190 jovens e acontece de segunda a sexta, das 8h às 11 horas e das 13h às 19 horas - Foto: Divulgação

A Ginástica Rítmica do Parque Jacques da Luz está com inscrições abertas para seletiva de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 15 anos. A atividade acontecerá nesta quinta-feira (30) e será avaliado o desempenho físico e flexibilidade das participantes, que após passarem pela triagem podem integrar a equipe e as oficinas.

Professora do Projeto, Adenizia Julião explicou como será feita a seletiva. “A participação é gratuita e a seletiva terá a participação de crianças e adolescentes a partir das 13h30. A a seletiva vale tanto para quem já participou ou não das oficinas, pois faremos uma avaliação física quanto à flexibilidade das meninas e desta seletiva será formada novas turmas nas oficinas”, contou.

A oficina de Ginástica Rítmica atende hoje 190 jovens e acontece de segunda a sexta, das 8h às 11 horas e das 13h às 19 horas. Além dessa, o Parque Jacques da Luz oferece as modalidades de Pilates, Grupo de Corrida, Zumba, Ginástica, Karatê, Judô, Academia ao Ar Livre, Ballet, Funcional, Beach Tênis, Yoga, Futsal, Futebol e Atletismo.

Inscrições

As inscrições estão abertas e para participar os responsáveis podem procurar a professora ou a administração do Parque Jacques da Luz a partir das 8 horas.