Prefeitura abre edital de credenciamento para arbitragem esportiva de pessoa física e jurídica

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), está com as inscrições abertas para o edital de credenciamento da prestação de serviços de arbitragem esportiva com fornecimento de materiais.

O Credenciamento tem por finalidade selecionar pessoa física nas modalidades de Futebol de campo e Futebol society e para a pessoa jurídica, as demais modalidades incluindo Futebol de campo e Futebol society, entre os serviços de arbitragem para a pessoa jurídica estão também os de administração dos eventos, coordenação, e assistência esportiva de competições, que serão utilizados durante o calendário esportivo de 2019.

O período de inscrição será nos dias 04 e 05 de abril de 2019 e abertura dos envelopes acontecerá na segunda-feira (8) às 14 horas. Para se inscrever é necessário que o interessado preencha ficha de Credenciamento e apresente documentação específica para cada área, conforme edital disponível no site http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/

O envelope deve ser entregue na Diretoria-Geral de Compras e Licitação (Dicom) – Seges, localizada na Av. Afonso Pena, 3297, Paço Municipal – Térreo. Os interessados poderão obter gratuitamente o edital e seus anexos pelo site: http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/