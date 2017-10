Prefeito recebe anteprojeto de criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer

Após 120 dias de estudo, a Comissão de Elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer entregou nesta manhã (6) o anteprojeto de Lei que organiza a política pública de esporte e lazer em Campo Grande. O documento foi recebido pelo prefeito Marquinhos Trad, que estava acompanhado do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodigo Terra, também presidente da Comissão e do vereador professor João Rocha o texto.

Denominado Sistema Municipal de Esporte e Lazer (SICEL), o documento foi entregue junto com o relatório de atividades realizadas ao longo destes dias de trabalho. O prefeito Marquinhos Trad agradeceu o empenho dos membros da comissão que segundo ele, foram os responsáveis por tornar possível a elaboração do projeto em um curto espaço de tempo.

“Esse é um momento único para o Esporte e ficará registrado na galeria da história de profissionais bem sucedidos de Campo Grande, que doaram um pouco de sua trajetória de vida e de suas experiências para que a sociedade tivesse assegurado o direito ao acesso pleno às políticas do esporte e lazer”, destacou o chefe do Executivo Municipal.

Com o texto em mãos, o executivo analisará o anteprojeto que deve ser enviado a Câmara Municipal como projeto de Lei. “Este é o primeiro passo e com ele nos estruturamos a política pública de esporte e lazer para Campo Grande independente do gestor da pasta. No texto contemplamos a criação de um conselho, de uma política, de um plano e de conferências, assim como o cadastro e a política de financiamento”, explica Terra.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha, também considera o ato de hoje um momento de extrema importância, “pois demonstra a vontade política de entender que o esporte é uma das principais ferramentas sociais para uma sociedade”, disse.

Para o parlamentar, “esse documento só foi possível porque existe um time comprometido com a causa, que foi essa comissão formada para elaborar o anteprojeto nestes 120 dias. São pessoas de diversas gerações que apresentam serviços de excelência prestados à sociedade. Sabemos da importância que esse Plano terá para a sociedade e colocá-lo em prática será possível graças a essa harmonia dos poderes executivo e legislativo junto com a população”.

Durante o ato de entrega do anteprojeto de criação do Sistema de Esporte e Lazer, os 31 membros da Comissão que foram empossados no dia 6 de maio receberam do prefeito e autoridades presentes o certificado de participação no trabalho de criação do documento, que incluiu estudos dos artigos e normas que tratam sobre o assunto, como por exemplo: a Lei do Sistema Nacional Esportivo, a Lei Pelé e as deliberações já tomadas nas conferências nacionais.

Membro da Comissão, Maurício Aguiar elogiou o trabalho em equipe e reforça a importância do anteprojeto. “O texto foi construído de forma democrática e após dias de estudos conseguimos montar uma proposta para a política esportiva campo-grandense que passa a ter metas estabelecidas e objetivos definidos”.

Sistema Municipal de Esporte e Lazer

Pela proposta, a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer define o modelo de estrutura, organização e funcionamento do esporte e do lazer, promovendo a prática formal e não formal do esporte, bem como a cultura esportiva e de lazer no Município de Campo Grande.

Entre os princípios da política de esporte e lazer do município estão:

– Universalização do acesso aos bens e serviços públicos do esporte e lazer, seus programas e projetos;

? Democratização da gestão, com participação e controle social exercidas diretamente pela sociedade civil;

– Diversidade das práticas esportivas com a liberdade de expressão de cada um, respeitando as diferenças de gênero, raça/cor, etnia, geração, pessoa com deficiência, entre outras.

A cerimônia contou com a presença do vereador Pastor Jeremias e dos secretários Antônio Cesar Lacerda (Segov) e Pedro Pedrossian Neto (Sefin).

