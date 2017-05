Prefeito pede a ministro liberação de recursos para reformar parques de Campo Grande

Acompanhado do prefeito Marquinhos Trad, do presidente da Câmara, João Rocha e do diretor presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), RodrigoTerra, o ministro do Esporte Leonardo Picciani visitou nesta segunda-feira (8) as instalações do Parque Ayrton Senna, onde garantiu investimentos para retomar obras da pista de atletismo no local.

“O prefeito Marcos Trad e seus secretários nos visitaram e apresentaram as solicitações de investimentos para a pista de atletismo e reformas dos parques. Estes pedidos já estão na área técnica. Em breve, mandaremos os recursos”, assegurou o ministro, que antes da visita ao Ayrton Senna participou da abertura do Seminário que debate o Sistema Municipal de Esporte e Lazer.

Campo Grande é a única Capital que ainda não possui pista de atletismo e, segundo o prefeito, está perdendo atletas e eventos, além da eminência de ter os parques fechados. O chefe do Executivo Municipal ponderou que a atual gestão, logo que assumiu, foi lembrada pelo Ministério Público Estadual, sobre o acordo judicial firmado no ano passado, entre o MPE e a prefeitura, que previa melhorias e adequações em cinco parques da capital.

“A prefeitura terá que cumprir algumas determinações para manutenção dos parques, pois do contrário seremos penalizados com o fechamento deles”, explicou Marquinhos Trad, durante a visita que durou cerca de duas horas.

Além dos investimentos para a pista de atletismo, a solicitação encaminhada ao Ministério do Esporte foi para a revitalização de mais quatro parques de Campo Grande. “Inicialmente, serão os parques Jacques da luz, que fica nas Moreninhas, Ayrton Senna, que fica no bairro Aero Rancho, Tarsila do Amaral, no Nova Lima e o Parque do Sóter, na Mata do Jacinto”, disse o presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Sobre a pista de atletismo, Terra declarou que já existe projeto aprovado e que a solicitação do Município é para que a obra volte a ser executada. “Desde 2011 existe esse projeto, por isso estamos pedindo também um realinhamento de preços para retomar obras da pista de atletismo que parou, mas agora será retomada”.

Para o vereador João Rocha, a pista de atletismo ainda é um sonho possível. “A pista de atletismo é um sonho de quase duas décadas, e os campo-grandendes precisam desta construção, que será referência no estado para treinamentos de atletismo, com à colocação de um piso emborrachado na pista oficial de 400 metros”. O secretário municipal de Obras, Rudi Fiorese, também acompanhou a visita do ministro.

