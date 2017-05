Prefeito inaugura primeira academia de musculação da Cidade no Parque Ayrton Senna

Academia tem 252 vagas e inscrições seguem até sexta-feira (19)

Com a parceria da empresa privada Valdir Materiais de Construção, o prefeito Marquinhos Trad inaugurou nesta manhã (11), a primeira academia de musculação pública da Cidade. Os equipamentos instalados no Parque Ayrton Senna, na Capital, atenderão cerca 252 pessoas por mês.

Ao todo, quatro professores farão o aperfeiçoamento físico da população que já pode se inscrever a partir de segunda-feira (15). Na inauguração o prefeito relembrou a primeira visita ao Parque. “Quando viemos às salas estavam impossibilitadas de usar, precisava arrumar o piso, o teto, não tinha ventilador e foi quando começamos a analisar as possibilidades de montar a academia”.

Na busca de parceiros o Prefeito comentou que o serviço privado auxilia a gestão. “Nós procuramos diversas empresas e o Valdir, que tem um coração enorme, estendeu a mão para a população”, agradeceu o Prefeito.

Emocionado, Valdir comemora a parceria. “Estou a 20 anos da região e essa é a primeira vez que faço uma parceria com a Prefeitura e é muito gratificante colaborar com a melhoria da região, até porque eu frequento o Parque”, destacou Valdir que mora na região há 20 anos.

O Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, lembrou que serão 18 turmas, atendidas com inicio às 6h da manhã, além das avaliações físicas. “A Funesp está trabalhando para que a população se exercite e a academia de musculação é a 21ª atividade física oferecida no Parque. Ela funcionará das 6h às 21h , onde terá duas horas de avaliação física”.

Comemoração

Para os moradores a inauguração também é motivo de comemoração. “Adorei. Agora temos uma academia no Parque, muito chique”, comentou Maria Conceição de Souza, 54 anos. Felicidade maior foi para Eslaide Paes Freitas, 55, que visita pela primeira vez uma academia de musculação. “É linda. Estou muito feliz porque é uma oportunidade para fazermos mais atividades”. As aposentadas já participam das aulas de yoga e ginástica no Parque.

Academia

A musculação funcionará estilo estúdio, com atendimento personalizado, quatro professores acompanharão o desenvolvimento dos alunos nos aparelhos. As inscrições serão realizadas entre os dias 15 a 19 de maio na sede do Parque. As aulas iniciam dia 22 de maio e acontecerão das 6h às 11h e das 15h às 21h.

A ação é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), por meio do Programa de Parceria Municipal (PROPAM), coordenado pela Planurb. A reforma da sala onde foi instalada a academia de ginástica foi realizada pela empresa VRS Materiais para construção Ltda.

Além da população, participaram da solenidade a Diretora – Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Domingues, o Secretário municipal de Saúde (Sesau) Marcelo Vilela e o Diretor-Presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) Ricardo Ayache.

Ciclovia, Mountain bike e Desafio Cassems

Ainda no sábado foi inaugurada a ciclovia e Mountain bike no Parque Ayrton Senna onde o Prefeito Marquinhos acompanhado do Diretor da Funesp e ciclistas realizaram a primeira volta da ciclovia. A parceria entre Funesp e Federação de Ciclismo de MS garante aos moradores da região e apreciadores da modalidade um percurso de 500 metros de Ciclovia e 2.460 metros de Mountain bike.

A manhã de prevenção à saúde encerrou com a assinatura do termo de parceria entre Prefeitura e Cassems, o que promoverá mais 150 atendimentos de esporte e lazer, com o programa “Desafio Saúde Cassems” que foi lançado neste sábado no Parque Ayrton Senna. A Caixa de Assistência dos Servidores realizará treinos de funcional, pilates solo, boxe executivo e grupos de corrida.

