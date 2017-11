Prefeito entrega troféus dos Jogos dos Servidores e anuncia oficinas esportivas a colaboradores

Foto: Diogo Gonçalves

Em clima de festa, o prefeito Marquinhos Trad entregou nesta quarta-feira (22) os troféus dos três melhores colocados da 11ª edição dos Jogos dos Servidores Municipais de Campo Grande. Risos e lembranças das partidas marcaram a solenidade, que premiou a equipe da Secretaria Municipal de Educação, em primeiro lugar, a Procuradoria Geral do Município, em segundo lugar, e a Secretaria Municipal de Assistência Social ficou em terceiro.

O prefeito salientou que mais importante que os prêmios, são as lembranças deixadas nos momentos das jogadas. “As lições que ficam são de entretenimento, alegria e unidade, e mesmo que a competição transforme a equipe em jogos, fora das quadras e campos há diversão e isso é convertido em benefício para nossa cidade”, afirmou Marquinhos Trad.

Organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), os jogos reuniram este ano 614 servidores em 9 modalidades e contou com a participação de todas as secretárias. Conforme avaliou o diretor- presidente da Funesp, Rodrigo Terra, foi um sucesso total. “É recorde a participação dos servidores e secretarias, e isso foi muito acima das nossas expectativas. E motivado com o envolvimento de todos, vamos iniciar na próxima semana oficinas de voleibol gratuitas no Cemte e futebol na Praça Belmar Fidalgo”, emendou.

Até quem nunca havia jogado se surpreendeu ao participar. “Percebi muitos servidores empolgados, integrados e marcando amistosos sábado e domingo. Eu, que nunca imaginava que iria jogar, até marquei um gol. Sinto-me muito orgulhoso em participar e poder assistir o desempenho dos colegas”, comentou o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernandes Cardoso.

Bicampeão

Animados e eufóricos, a equipe da Semed conquistou o título de primeiro lugar geral pelo segundo ano consecutivo. Com 77 pontos, a Semed participou das 9 modalidades ganhando medalha de ouro em tênis de mesa feminino, xadrez masculino, voleibol masculino e feminino e dominó masculino.

Para a secretária da pasta, Elza Fernandes Ortelhado, os momentos de confraternização são os mais importantes. “Estamos unidos e integrados tanto no trabalho do dia a dia, desenvolvendo ações para melhorar os serviços oferecidos aos campo-grandenses quanto dentro quanto fora de quadra e esta junção refletiu na vitória”, disse.

Na comemoração, o presidente da Câmara Municipal, professor João Rocha, exaltou a união e disse que o esporte tem essa qualidade. “Nós temos que nos unir e irradiar este espírito de iluminação e converter essa alegria em entregar para a população”, finalizou.