Prefeito acompanha capacitação de alunos da Escola de Futebol Pública

Jovens de 10 a 14 anos do Projeto Escola Pública de Futebol da Prefeitura aprenderam nesta quinta-feira (11) a importância de planejar, poupar e consumir com consciência. O encontro, na unidade do Sicredi, contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do presidente da Cooperativa Celso Ramos Regis e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte – Funesp Rodrigo Terra.

Ao todo, 110 jovens receberam as orientações que serão compartilhadas em casa segundo o Adrian Felipe Rios Garcia, 12 anos,. “Foi muito divertido, eu preciso economizar e minha família também. E como eu quero ser jogador de futebol meu primeiro objetivo será comprar uma chuteira nova”, comentou Adrian, que treina no Parque Ecológico do Sóter.

Para motivar a turma, o prefeito chamou os professores Paulinho e Robson para citar os times por onde eles já jogaram. Palmeiras e Milão foram os que mais encantaram a garotada. Mas, Marquinhos explicou que uma trajetória de sucesso depende de oportunidade, educação e treinamento.

“Essas pessoas que hoje estão aqui ensinando vocês, e que já passaram por todos esses times, um dia estiveram sentados aí no lugar de vocês. Muitos gostariam de estar no lugar de vocês, mas Deus os escolheu por ter um propósito na vida de cada um. Daqui sairão muitos atletas, mas também, muitos de vocês talvez não se confirmem no futebol, mas certamente serão grandes homens médicos, advogados, e outros profissionais, que irão crescer e vencer na vida. Essa parceria da prefeitura com o Sicredi está dando todas as condições para que vocês aprendam bastante. Então, aproveitem essa oportunidade”, sugeriu o chefe do Executivo Municipal.

Segundo o presidente do Sicredi MS, a oportunidade da Prefeitura e do Sicredi é promover para as crianças a prática esportiva aliada a educação financeira “Queremos dar a oportunidade a esses jovens a aprender a cima de tudo se tornar bons cidadãos”.

A atividade no Sicredi contou também com a presença do diretor do Sicredi, Luis Guilherme Trindade. A ação fez parte da Semana Nacional de Fomento a Educação Financeira proposta pelo Banco Central de 8 a 14 de maio.

Projeto Escola Pública de Futebol

O Projeto Escola Pública de Futebol é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com o Sicredi. As aulas acontecem de forma gratuita nos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Sóter, Praças Elias Gadia, Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão para meninos e meninas de 10 a 14 anos. As oficinas acontecem todas as terças e quintas-feiras das 8h às 10h e das 15h às 17h.

