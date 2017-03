Preço de aluguel do Maracanã assusta e Vasco x Botafogo será no Engenhão

Vasco e Botafogo queriam jogar no fim de semana no Maracanã, mas o clássico entre eles, no domingo, será mesmo no Engenhão. Nesta segunda-feira, os clubes e a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) se reuniram com a concessionária que administra o Maracanã e ouviram que teriam que gastar mais de R$ 1 milhão para utilizar o estádio.

Pelo regulamento do Campeonato Carioca, o mando de campo de todos os clássicos é da Ferj, mas eles preferencialmente devem ocorrer no Maracanã. Por isso a federação queria que o duelo acontecesse no maior estádio da cidade, recuando, junto com os clubes, diante do valor cobrado.

Aí, a solução encontrada em comum acordo foi marcar o clássico para o Engenhão, como também determina o regulamento, sempre que o Maracanã não está disponível. Com a decisão judicial que determinava torcida única cassada, os dois times vão dividir as arquibancadas do estádio. O Botafogo fará a operação do Engenhão, uma vez que já está acostumado a isso.

O clássico foi marcado para as 18h30 do próximo domingo e será o primeiro da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A Ferj também definiu que, no dia 22, quarta-feira, o Flamengo vai receber o Bangu no Estádio Raulino de Freitas, em Volta Redonda. No mesmo dia, o Vasco vai jogar no Rio contra o Madureira, em São Januário.

Veja Também

Comentários