Pré-convocado pela Venezuela, Soteldo poderá desfalcar Santos contra o São Paulo

O meio-campista Yeferson Soteldo teve o seu nome confirmado nesta quinta-feira em uma lista de 35 jogadores pré-convocados pelo técnico Rafael Dudamel para os amistosos que a seleção da Venezuela fará contra Paraguai e Japão, respectivamente nos dias 15 e 19 de novembro, ambos em Datas Fifa.

Com isso, caso seja mantido no grupo final de chamados para estes dois confrontos, o jogador poderá desfalcar o Santos no importante clássico que o time disputará diante do São Paulo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no qual a equipe comandada por Jorge Sampaoli atuará como mandante. Esta jornada do torneio, que ocorrerá entre os dias 16 e 18 do próximo mês, ainda não teve as suas datas desmembradas e os seus horários e locais divulgados pela CBF.

Porém, como já se sabe que o duelo com os são-paulinos acontecerá no período entre os dois próximos amistosos da seleção venezuelana, é certo que Soteldo será baixa contra os são-paulinos caso permaneça na listagem derradeira de convocados por Rafael Dudamel.

Atual terceiro colocado do Brasileirão, com 51 pontos, o Santos está justamente acima do São Paulo, que tem 46 no quarto lugar. Desta forma, existe a possibilidade de o clássico ser decisivo para as pretensões dos dois clubes nesta reta final da competição, na qual hoje figuram como rivais diretos na luta por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, assegurada aos quatro primeiros da tabela - o quinto e o sexto colocado garantem ida ao estágio preliminar do torneio continental.

E vale lembrar que, no início deste mês, durante a última janela de amistosos em datas reservadas pela Fifa, o próprio Soteldo, além de Christian Cueva, Derlis González e Felipe Jonatan, desfalcaram o Santos em partidas do Brasileirão por terem sido convocados para defender as suas respectivas seleções.

TREINO - Nesta quinta-feira à tarde, Sampaoli voltou a fechar uma atividade de preparação para o clássico do próximo sábado, às 17 horas, contra o Corinthians, em São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Nos poucos minutos em que o treino esteve aberto, houve apenas o aquecimento e uma rodada de bobinho. O treinador pôde contar com praticamente todos os jogadores do elenco, com exceção do meia Cueva, suspenso anteriormente pelo clube após se envolver em uma confusão em uma casa noturna e que segue fora dos planos do argentino.

O peruano, porém, se reuniu com o superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori, justamente nesta quinta, para tratar do seu futuro, e poderá ser reintegrado para treinar com elenco ainda nesta semana.

Para enfrentar o Corinthians, Sampaoli terá apenas uma baixa: o zagueiro Lucas Veríssimo vai cumprir suspensão após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada.