Pratto revela ter jogado com dores e inicia tratamento no São Paulo

O centroavante Lucas Pratto pode desfalcar o São Paulo nos últimos compromissos da temporada. Artilheiro do time em 2017, o argentino iniciou nesta segunda-feira um tratamento no Reffis do clube tricolor para conter dores em sua coxa direita. O jogador postou uma foto ao lado de Morato, que se recupera de cirurgia.

Pratto revelou estar jogando há cerca de um mês com o problema. "Conversei com a comissão técnica e com os médicos e disse que, como atingimos o nosso objetivo, vou parar um pouco", disse o jogador, depois do empate por 0 a 0 com o Botafogo, no domingo. A combinação de resultados da rodada livrou o São Paulo do rebaixamento.

"Estou insatisfeito com o meu desempenho. Mas, como já aconteceu com Petros e Militão, que jogaram com lesões, estou nesse processo que já dura um mês. Minha perna não está legal. Não vou treinar esta semana. Preciso fazer exames. Não consigo chutar a bola com força. É o momento de parar", desabafou o argentino.

Os demais atletas do São Paulo se reapresentam nesta terça-feira para iniciar a preparação para o duelo contra o Coritiba, marcado para o próximo domingo, na capital paranaense, pela penúltima rodada do Brasileirão. O time de Dorival Junior terá o retorno de Hernanes e Arboleda, que cumpriram suspensão diante dos cariocas.