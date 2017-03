Pratto quebra nariz, mas São Paulo diz que situação não preocupa

O atacante Lucas Pratto saiu do clássico com o Palmeiras e foi direto para o hospital realizar exames. Ele quebrou o nariz após receber uma cabeçada de Vitor Hugo, aparentemente sem intenção, ainda no primeiro tempo, mas continuou em campo até o final do confronto que terminou com o placar de 3 a 1 para o time alviverde, neste sábado, no Allianz Parque.

Apesar do susto, a tendência é de que o jogador fique à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida de quarta-feira, contra o ABC, em Natal, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o jogador deverá atuar com uma máscara de proteção para evitar que uma nova pancada piore a situação.

Claro que o técnico Rogério Ceni vai decidir se utilizará seu centroavante para a partida de quarta-feira no Frasqueirão. Caso seja poupado, Gilberto deve entrar como titular. Ele é o artilheiro do time na temporada, com seis gols, e vem dando conta do recado sempre que entra.

"A gente vai continuar rodando o elenco dentro do que tem para que num momento mais apertado da competição, já que não temos tantos bons jogadores como tem o elenco do Palmeiras. Então temos de tentar rodar esses jogadores para manter, em minutos consideráveis, cada jogador em recuperação boa para a fase decisiva do campeonato", avisou.

