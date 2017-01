Pratto fala sobre propostas no Atlético-MG e garante: 'Na China, não vou jogar'

A novela sobre a possível saída de Lucas Pratto do Atlético-MG durou toda a janela de transferência, e, pelo que tudo indica, o jogador vai permanecer mesmo no clube mineiro. Nesta segunda-feira, ele concedeu entrevista coletiva na Cidade do Galo após o treinamento e falou sobre as propostas que vem recebendo.

"Os times que perguntaram pelo meu preço souberam que o Atlético-MG quer um valor importante. A maioria dos times da Europa que perguntou, achou muito caro. Eu só penso em treinar forte. Se chegar uma proposta até dia 31 e for boa para o clube e para mim, a gente vai negociar", comentou.

Mas se for para sair do Atlético-MG neste momento, Pratto só quer a Europa. O jogador foi bastante especulado no futebol chinês, para o qual o dinheiro pedido pelo clube mineiro não seria problema. Ele mesmo admitiu as sondagens, mas descartou qualquer possibilidade de ir para o país asiático, pelo menos momentaneamente.

"Na China, não vou jogar. Eu até cogito jogar na China, me atrai, mas não agora. Este ano é importante para mim esportivamente. Eu tenho a possibilidade de jogar um Mundial e sei que eu for para a China não vou ter esta oportunidade", considerou.

Desta forma, Pratto deve continuar sofrendo com a concorrência. No ano passado, ficou na reserva após a contratação de Fred e só atuava como titular na Copa do Brasil, em que o atacante ex-Fluminense estava impossibilitado de jogar. Para este ano, além do antigo concorrente, ele ainda terá que disputar espaço com Rafael Moura, outro nome para a posição de centroavante.

"O treinador sabe que tem três centroavantes de boa qualidade. A maioria dos times não tem, e o Atlético-MG tem três. Eu quero jogar. Fred e Rafael também querem. Quem decide é o treinador. Não posso deixar de trabalhar forte", afirmou.

